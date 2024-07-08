Окупанти здійснили ракетну атаку на Київ, є руйнування

Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є поранені.

Російські війська вчергове здійснили ракетну атаку по території України. У Київській області працювала протиповітряна оборона. Близько 10.30 у Києві пролунали перші вибухи. Про це повідомив Віталій Кличко.

Об 11.10 Кличко повідомив, що у Києві окупанти влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

О 11.03 у КМВА повідомили, що унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередні дані:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку.

На місцях працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється.

Натомість мер міста Кличко повідомив про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом – надали допомогу на місці. Також перевіряють інформацію про одного загиблого.

О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі столиці.

О 10.48 за інформацією КМВА внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Кличко повідомив, що бригади екстрених служб прямують на місця.

О 10.42 у КМВА повідомили про те, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Раніше у КМВА повідомили про роботу ППО.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", – написали у відомстві.

Також закликали дотримуватися інформаційної тиші, не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

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