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У Херсонській області через атаки ворога поранені 2 людини

Російська армія пошкожила 2 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

У Херсонській області через атаки ворога поранені 2 людини
Наслідки обстрілів херсонщини, фото ілюстративне

Протягом доби через російську агресію на Херсонщині отримали пораненя дві людини. Окупанти атакували 15 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Тягинка, Кізомис, Велетенське, Комишани, Одрадокам'янка, Ромашкове, Білозерка, Новоолександрівка, Понятівка, Михайлівка, Антонівка, Клапая, Шевченківка та місто Херсон. Також ворог здійсний ракетний удар по Херсонському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2  багатоповерхівки та 19 приватних будинків. 

Зафіксовано влучання в адмінбудівлю, магазин та газопровід, пошкоджені господарські споруди, складське приміщення та мотоцикл.

Перед цим російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинули четверо цивільних, ще троє поранені.

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