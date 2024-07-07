У авто, яке підірвалося на міні, могло бути шестеро осіб.

На Харківщині унаслідок підриву на ворожій міні загинуло четверо людей, серед них і дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них - є дитина", – написав він у телеграмі.

Також додав, що трагедія трапилася, коли родина їхала легковим автомобілем на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.