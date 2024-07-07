Нідерланди передадуть Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Нідердланди передадуть Україні мобільну криміналістичну лабораторію.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у соцмережі Х.

"Це сучасне обладнання та навчання для експертів-криміналістів дуже ефективно в нашій роботі з розслідування понад 130 000 воєнних злочинів, скоєних Росією на українській землі, та забезпечення покарання їх винуватців", – написав Костін. Він додав, що особисто подякував міністру закордонних справ Королівства Нідерландів Каспару Вельдкампу за підтримку у боротьбі за справедливість та за лідерство в Робочій групі з імплементації пункту 7 української Формули миру – "Відновлення справедливості". Також саме за ініціативи Нідерландів була створена "Діалогова група" – Dialogue Group on Accountability for Ukraine.

Фото: Офіс генпрокурора Андрій Костін і Каспар Вельдкамп у Одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі

Костін разом із Каспаром Вельдкампом оглянули Одеський Спасо-Преображенський кафедральний собор, який був пошкоджений внаслідок російського обстрілу.

Також Каспар Вельдкамп заявив, що перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.