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​Перші F-16 будуть поставлені в Україну без затримок, - глава МЗС Нідерландів

Наразі дозвіл на експорт вже отримано.

​Перші F-16 будуть поставлені в Україну без затримок, - глава МЗС Нідерландів
Фото: EPA/UPG

Перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.

Про це заявив новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо підтримувати вас у захисті від російської агресії. Тепер, коли ми отримали дозвіл на перші F-16 (дозвіл на експорт - ред.), їх буде поставлено без затримки", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Водночас міністр наголосив, що "процес підтримки - це не спринт, а марафон, який вимагає наполегливості та відданості справі".

Також Вельдкамп нагадав, що 1 березня Нідерланди та Україна підписали безпекову угоду.

  • 1 липня влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні. У Міноборони Нідерландів не повідомили, скільки літаків буде в першій поставці, і коли вони прибудуть в Україну з міркувань безпеки.
  • Нідерланди були одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.
  • Також у нідерландському МЗС заявляли, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту.
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