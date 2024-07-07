​Перші F-16 будуть поставлені в Україну без затримок, - глава МЗС Нідерландів

Перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.

Про це заявив новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо підтримувати вас у захисті від російської агресії. Тепер, коли ми отримали дозвіл на перші F-16 (дозвіл на експорт - ред.), їх буде поставлено без затримки", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Водночас міністр наголосив, що "процес підтримки - це не спринт, а марафон, який вимагає наполегливості та відданості справі".

Також Вельдкамп нагадав, що 1 березня Нідерланди та Україна підписали безпекову угоду.