​Перші F-16 будуть поставлені в Україну без затримок, - глава МЗС Нідерландів

Перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.
Про це заявив новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжимо підтримувати вас у захисті від російської агресії. Тепер, коли ми отримали дозвіл на перші F-16 (дозвіл на експорт - ред.), їх буде поставлено без затримки", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.
Водночас міністр наголосив, що "процес підтримки - це не спринт, а марафон, який вимагає наполегливості та відданості справі".
Також Вельдкамп нагадав, що 1 березня Нідерланди та Україна підписали безпекову угоду.
- 1 липня влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні. У Міноборони Нідерландів не повідомили, скільки літаків буде в першій поставці, і коли вони прибудуть в Україну з міркувань безпеки.
- Нідерланди були одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.
- Також у нідерландському МЗС заявляли, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту.