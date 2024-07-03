Кулеба обоговорив із новопризначеним главою МЗС Нідерландів постачання системи ППО Patriot

Розмова з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів стала першою з часу призначення останнього на посаду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом поставку системи Patriot.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у мережі Х.

Під час розмови очільник українського закордонного відомства висловив вдячність за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.

Також глава МЗС наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, а також займатися питанням викрадених українських дітей.

"Особливо наголосив на необхідності якнайшвидшої поставки в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot та висловив вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах", — написав Кулеба.

Розмова з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом стала першою з часу призначення останнього на посаду.