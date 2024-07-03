Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
За словами Кулеби, йшлося про продовження роботи з посилення ППО України, а також відновлення енергосистеми.
Також Кулеба і Блінкен зосередили увагу на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.
"За останні кілька років Америка зміцнила свою роль держави альянсів, і саміт, безперечно, продемонструє це", - зауважив глава МЗСУ.
- Нині стало відомо, що українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, віцепремʼєр-міністерка у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра оборони Рустема Умєрова і міністра енергетики Германа Галущенка провела у Вашингтоні раунд консультацій із американською делегацією, яку очолив радник із питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.
- Сторони говорили про енергетику, оборону і євроатлантичну інтеграцію України.