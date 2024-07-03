Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО

Також ішлося про майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За словами Кулеби, йшлося про продовження роботи з посилення ППО України, а також відновлення енергосистеми.

Також Кулеба і Блінкен зосередили увагу на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.

"За останні кілька років Америка зміцнила свою роль держави альянсів, і саміт, безперечно, продемонструє це", - зауважив глава МЗСУ.