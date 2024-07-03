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Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО

Також ішлося про майбутній саміт НАТО у Вашингтоні. 

Кулеба і Блінкен обговорили посилення української ППО
Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За словами Кулеби, йшлося про продовження роботи з посилення ППО України, а також відновлення енергосистеми.

Також Кулеба і Блінкен зосередили увагу на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.

"За останні кілька років Америка зміцнила свою роль держави альянсів, і саміт, безперечно, продемонструє це", - зауважив глава МЗСУ.

  • Нині стало відомо, що українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, віцепремʼєр-міністерка у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра оборони Рустема Умєрова і міністра енергетики Германа Галущенка провела у Вашингтоні раунд консультацій із американською делегацією, яку очолив радник із питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.
  • Сторони говорили про енергетику, оборону і євроатлантичну інтеграцію України.
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