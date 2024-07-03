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Синєгубов: для ударів по Харкову росіяни використовують модифіковані авіабомби ФАБ-500

Раніше авіабомби нової модифікації застосовувалися лише по лінії фронту.

Синєгубов: для ударів по Харкову росіяни використовують модифіковані авіабомби ФАБ-500
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росія використовує для авіаударів по Харкову модифіковані авіабомби ФАБ-500 і тепер може дістати будь-якої точки у місті.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Ситуація ускладнена тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", — заявив Синєгубов.

Раніше росіяни використовували ці авіабомби лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку.

"Наразі боєприпас (ФАБ-500 — ред.) було модифіковано, він летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова",  — додав очільник ОВА.

3 липня Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Під обстріл потрапив Київський район. Відомо про шістьох постраждалих.

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