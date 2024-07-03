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Росіяни атакували дроном мирного жителя Пологівського району на Запоріжжі

Від отриманих травм чоловік помер.

Росіяни атакували дроном мирного жителя Пологівського району на Запоріжжі
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували дроном чоловіка у Новопавлівці Пологівського району на Запоріжжі. Від травм чоловік помер. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області. Окупанти скинули дрон поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", — повідомив Федоров.

Упродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

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