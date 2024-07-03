Росіяни атакували дроном мирного жителя Пологівського району на Запоріжжі

Росіяни атакували дроном чоловіка у Новопавлівці Пологівського району на Запоріжжі. Від травм чоловік помер.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вбили 36-річного чоловіка у селі Новопавлівка Пологівського району Запорізької області. Окупанти скинули дрон поряд з житловим будинком. Поцілили по цивільному. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", — повідомив Федоров.

Упродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.