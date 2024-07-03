Процедура спрощена до 10 днів. Всі зазначені безпілотні системи вироблені в Україні.

З початку 2024 року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 70 безпілотних авіасистем (БпАК), повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що всі вони вироблені в Україні. Для порівняння, минулого року Міністерство кодифікувало близько 60 БпАК різного призначення.

Безпілотні авіаційні комплекси виконують широкий спектр завдань: розвідка позицій ворога на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, завдання ударів по ворожій техніці, укріпленнях та арсеналах. Виробництво безпілотних систем є одним із пріоритетних завдань для української оборонної промисловості.

Відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів. Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.