Україна запустила серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників

Вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.

Україні вдалося за доволі стислий проміжок часу розробити та запустити в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, які уражають цілі на відстані понад 1000 км.

Про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін, пише АрміяInform.

Він заявив, що зараз ці безпілотники уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Також додав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів.

"Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", – сказав Сметанін.

За його словами, копіювати підходи Росії до такого виробництва не варто.

"Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа — хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", – резюмував очільник Укроборонпрому.