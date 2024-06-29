Найбільше інцидентів із вибухонебезпечними предметами було у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ до України спеціалістам із розмінування Міноборони вдалося перевірити і очистити 30 тисяч квадратних кілометрів території України.

Про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.

Загалом з початку повномасштабної війни рф проти України було забруднено вибухонебезпечними предметами 174 тис. кв. км територій.

"На сьогодні імовірно забрудненими територіями вважається 144 тисячі квадратних кілометрів", – сказав Берегуля.

Найбільш проблемними областями є Харківська, Херсонська і Миколаївська області, де сталося понад половина усіх інцидентів, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, це близько 670 випадків.