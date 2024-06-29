Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ до України спеціалістам із розмінування Міноборони вдалося перевірити і очистити 30 тисяч квадратних кілометрів території України.
Про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.
Загалом з початку повномасштабної війни рф проти України було забруднено вибухонебезпечними предметами 174 тис. кв. км територій.
"На сьогодні імовірно забрудненими територіями вважається 144 тисячі квадратних кілометрів", – сказав Берегуля.
Найбільш проблемними областями є Харківська, Херсонська і Миколаївська області, де сталося понад половина усіх інцидентів, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, це близько 670 випадків.
- Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю LB.ua розповіла, що 10% орних земель в Україні залишаються забруднені вибухонебезпечними речовинами.
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