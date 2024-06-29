Більше ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила
Більше ніяких черг з дітьми для довідки в садок і школу: МОЗ спростив правила
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку вторгнення вдалося розмінувати 30 тис. кв. км українських земель

Найбільше інцидентів із вибухонебезпечними предметами було у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Від початку вторгнення вдалося розмінувати 30 тис. кв. км українських земель
Розмінування поля
Фото: ДСНС

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення РФ до України спеціалістам із розмінування Міноборони вдалося перевірити і очистити 30 тисяч квадратних кілометрів території України. 

Про це розповів начальник Головного управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.

Загалом з початку повномасштабної війни рф проти України було забруднено вибухонебезпечними предметами 174 тис. кв. км територій. 

"На сьогодні імовірно забрудненими територіями вважається  144 тисячі квадратних кілометрів", – сказав Берегуля. 

Найбільш проблемними областями є Харківська, Херсонська і Миколаївська області, де сталося понад половина усіх інцидентів, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, це  близько 670 випадків. 

  • Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю LB.ua розповіла, що 10% орних земель в Україні залишаються забруднені вибухонебезпечними речовинами. 
  • Мінекономіки хоче залучити до протимінної діяльності жінок. Наразі середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів протимінної діяльності сягає близько 30%. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies