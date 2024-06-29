Унаслідок ранкових обстрілів Донеччини загинуло троє цивільних, четверо поранені

Через ранкові російські обстріли на Донеччині загинуло троє цивільних осіб, ще четверо осіб поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському – поранили одну людину.
У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.
"Вся Донеччина – небезпечна для життя територія. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Філашкін.
Протягом минулої доби окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Зокрема, у Нью-Йорку Торецької громади чотири людини загинули і п’ять поранені.