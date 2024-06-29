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Унаслідок ранкових обстрілів Донеччини загинуло троє цивільних, четверо поранені

Під атаки окупантів потрапили дві громади Донеччини.

Унаслідок ранкових обстрілів Донеччини загинуло троє цивільних, четверо поранені
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Через ранкові російські обстріли на Донеччині загинуло троє цивільних осіб, ще четверо осіб поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському – поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.

"Вся Донеччина – небезпечна для життя територія. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Філашкін. 

Протягом минулої доби окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Зокрема, у Нью-Йорку Торецької громади чотири людини загинули і п’ять поранені.

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