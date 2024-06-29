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НАТО вивчає досвід України у використанні морських дронів проти Чорноморського флоту РФ

Альянс спостерігає за розвитком подій.

НАТО вивчає досвід України у використанні морських дронів проти Чорноморського флоту РФ
Фото: СБУ

НАТО вивчає успішний досвід України щодо знищення значної частини Чорноморського флоту РФ шляхом ефективного застосування морських дронів та інших технологій.

Про це розповів заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО контрадмірал Тімоті Генрі, пише Укрінформ.

"Ми дивимось далі теперішнього моменту, беремо уроки від того, що відбувається зараз, з реалій сьогодення, а також дивимося, куди нас можуть завести технології впродовж наступних трьох, п’яти, десяти років", — зауважив адмірал.

Генрі підкреслив, що Альянс уважно ставиться до передового досвіду в усіх регіонах, де відбувається збройне протистояння на морі. Це включає і тактику українських захисників у Чорному морі, і ситуацію в Червоному морі, і розвиток подій в Аденській затоці.

Адмірал також наголосив, що успіх НАТО й полягає в тому, що Альянс здатний спостерігати за розвитком подій та добре адаптуватися до змін.

  • Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій. 
  • Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.
  • Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.
  • Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також він зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.
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