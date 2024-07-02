Росія тримає в Чорному морі сім бойових кораблів, зокрема - носій "Калібрів"

Ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

У Чорному морі російський флот тримає сім бойових кораблів, зокрема - ракетоносій "Калібрів".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 06:00 02.07.2024 у Чорному морі 7 ворожих кораблів, 1 із яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС ЗСУ.