У Пентагоні відбудеться зустріч Умерова та Остіна

Під час пребрифінгу заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх анонсувала візит до Пентагона очільника українського Міноборони Рустема Умєрова.

Як пише Укрінформ, у Вашингтоні урядовець зустрінеться зі своїм колегою Ллойдом Остіном. Темою обговорення стане двостороннє оборонне співробітництво.

Також чиновники поспілкуються щодо регіональної безпеки та шляхів посилення партнерства між США та Україною.

"Цей візит підкреслює відданість Сполучених Штатів підтримці Україні та її суверенітету", - наголосили у Пентагоні.