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Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку, - Генштаб

На Покровському напрямку за день відбулось 44 боєзіткнення.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку, - Генштаб
Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 1 липня відбулося 161 бойове зіткнення. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав чотири ракетні удари (із застосуванням шести ракет), 33 авіаційні удари (зокрема, 50 КАБами) та 433 удари дронами-камікадзе, вчинив 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

На Харківському напрямку російські окупанти 11 разів силкувалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

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17 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане і Стельмахівка.  Неподалік Синьківки продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська вчиняли також 17 атакувальних спроб  - поблизу Греківки, Невського і Макіївки. П’ять боїв тривають.

Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень - Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам’янське. У районі останнього два бої продовжуються. Загарбники отримують гідну відсіч.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах Нового та Кліщіївки.  У Новому, на напрямку Часового Яру, одне боєзіткнення ще не закінчене.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку.  Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход, Нетайлове.

Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника з початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні - 109 окупантів, санітарні - 181, ще декілька осіб узято в полон. Знищено один танк росіян, по одній БМП та МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі «Тигр», два авто й одне багі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату. Серед пошкодженої техніки ворога - танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, однак безуспішно.

На Времівському напрямку відбувалося вже 10 ворожих атак в районах Водяного й Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві  атаки противника в бік Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.

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