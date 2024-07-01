Речник ВМС ЗСУ закликав російських туристів їхати з Криму

Речник Військово-морських сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук виступив зі зверненням до російських туристів у тимчасово окупованому Криму, передає Укрінформ.

“Порада лише одна – залиште нашу територію. Це по-перше. І по-друге: ми попереджаємо, що в Криму багато військових об’єктів і відповідно ніхто в спокої, поки вони там є, не залишить, тому робіть висновки і ухвалюйте рішення, які допоможуть вам зберегти життя і здоров’я”, - зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що вчора, попри вихідний, було достатньо порожньо на пляжах в Криму. Але після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в’їзд до Криму.

“Тому можна сказати, що по-перше: не до всіх дійшло. По-друге: слід зазначити, що виживає ця галузь у Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купує їхнє підприємство або бюджет. Тому вони наповнюють туристами Крим таким адміністративно-командним способом”, – наголосив речник ВМС.