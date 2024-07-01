Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

Речник ВМС ЗСУ закликав російських туристів їхати з Криму

Російським туристам нагадали, що військові об’єкти окупантів будуть знищуватись.

Речник ВМС ЗСУ закликав російських туристів їхати з Криму
Мис Фіолент у Криму

Речник Військово-морських сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук виступив зі зверненням до російських туристів у тимчасово окупованому Криму, передає Укрінформ.

“Порада лише одна – залиште нашу територію. Це по-перше. І по-друге: ми попереджаємо, що в Криму багато військових об’єктів і відповідно ніхто в спокої, поки вони там є, не залишить, тому робіть висновки і ухвалюйте рішення, які допоможуть вам зберегти життя і здоров’я”, - зазначив Плетенчук.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він зауважив, що вчора, попри вихідний, було достатньо порожньо на пляжах в Криму. Але після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в’їзд до Криму.

“Тому можна сказати, що по-перше: не до всіх дійшло. По-друге: слід зазначити, що виживає ця галузь у Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купує їхнє підприємство або бюджет. Тому вони наповнюють туристами Крим таким адміністративно-командним способом”, – наголосив речник ВМС.

  • У Міністерстві оборони України підтвердили знищення російського центру космічного стеження і зв’язку в окупованому Криму, який важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку і навігації для росіян.
  • Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак. При цьому під час атаки сигнал про повітряну тривогу в місті не вмикався, а на пляжах було багато сімей із дітьми. Пізніше окупаційний “голова” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про загиблих і постраждалих. Серед жертв – донька заступника міського голови Магадана.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies