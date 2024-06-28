Міноборони України підтвердило знищення російського центру космічного стеження і зв’язку в окупованому Криму

Коли саме був знищений центр не вказали.

У Міністерстві оборони України підтвердили знищення російського центру космічного стеження і зв’язку в окупованому Криму, який важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку і навігації для росіян.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони у Facebook.

Окрім центру космічного стеження і зв’язку РФ, Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса", штурмовик Су-25 і дві одиниці Градів БМ-21.

Зокрема, впродовж тижня Сили оборони знищили:

російський Центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян;

зенітно-ракетний комплекс "Оса", що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;

штурмовий літак Су-25;

2 Гради БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

"Крім цього, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців", зазначили у відомстві.