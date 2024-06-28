WSJ: Росія використовує Австрію як "базу" для роботи у Європі своїх дипломатів-шпигунів

Чисельність представників Росії у цій державі за останні два роки зросла до понад 500 осіб.

Росія використовує Австрію як "базу" для роботи своїх дипломатів у Європі, при цьому співробітники дипмісій виконують не завжди дипломатичні функції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

WSJ поспілкувалося з анонімними співрозмовниками зі спецслужб Австрії та іншими західними посадовцями. Вони відзначили, що Відень став "базою" для підпільної оперативної діяльності РФ. Звідси російські оперативники координують фінансову та логістичну підтримку для убивств, диверсій та вербування по всій території Європи.

У столиці Австрії росіяни дислокуються у майже 40 будівлях, де на дахах встановили різноманітне спостережне обладнання. Чисельність посадовців у цій європейській країні за останні два роки зросла до понад 500 (було близько 400). Майже половина з них - дипломати і особи з менеджерськими функціями, решта де-факто діють як шпигуни.

Попри підозри західних спецслужб у сумнівній роботі російських "дипломатів", нічого вдіяти з цим не можна - шпигунство в Австрії не заборонене, доки не спрямоване проти цієї країни. А в МЗС заявляли з цього приводу, що дипломатів-порушників можуть вислати, але для цього потрібні достатні докази.

Росіяни в Австрії відстежують логістику західної військової допомоги для України; посадовці РФ у Відні нібито заплатили гонорар убивцям російського пілота Максима Кузьмінова (він пішов на співпрацю з Україною і викрав гелікоптер Мі-8 в обмін на велику винагороду, а згодом його знайшли вбитим в Іспанії); у цю країну РФ наземним шляхом переправляє великі суми готівкою, після чого дипломати розвозять кошти по Європі, використовуючи при цьому особисті речі, бо поліція не може їх перевіряти.

Співрозмовник WSJ з австрійської розвідки заявив, що Австрія стає "проблемою для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу".

Реагують на ці факти і опозиційні політики країни. Опозиційна депутатка Штефані заявила, що австрійський уряд має покласти край "надзвичайно небезпечній бездіяльності" російських шпигунів.

МВС Австрії наголосило, що їхня країна - одна з найбезпечніших, бо її безпекові структури дуже ефективні. А речниця відомства заявила, що розвідка знає про загрозу російських шпигунів та операцій впливу. При цьому таким загрозам начебто протидіють відповідно до вимог законодавства.