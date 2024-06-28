Напередодні парламентських виборів рейтинг Макрона впав до найнижчого рівня за три місяці

Рейтинг схвалення президента Франції Еммануеля Макрона впав до найнижчого рівня за три місяці, пише Bloomberg.

Це дало поштовх ультраправій партії “Національне об’єднання” під керівництвом Марін Ле Пен лише за два дні до початку голосування на парламентських виборах у Франції.

Відповідно до опитування Toluna-Harris Interactive, підтримка Макрона впала на 6 пунктів до 36%, що є найгіршим показником з березня.

Окремі опитування показують, що “Національне об’єднання” стане найбільшою групою в нижній палаті парламенту.

Опитування Bloomberg прогнозує, що під час недільного голосування вона отримає 36,2% підтримки. Лівий альянс під назвою “Новий народний фронт” отримав би 28,3%, а центристська група Макрона ‒ 20,4%.