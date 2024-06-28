Британські євроскептики втрачають рейтинг після заяв про "спровоковану Заходом війну"

Партія "Реформувати Сполучене Королівство", яка стала серйозним конкурентом консерваторів у боротьбі за друге місце на прийдешніх парламентських виборах, почала втрачати підтримку. Усе через висловлювання її очільника на тему війни в Україні.

Як пише Reuters, багатьом опитаним британцям не сподобалося, що лідер євроскептиків Найджел Фарадж звинуватив Захід у провокуванні Кремля на вторгнення через розширення НАТО. Політик буквально повторив російський наратив, який путінський режим тривалий час використовує для "виправдання" нападу на Україну.

Якщо до скандального інтерв'ю колишня "Брекзит-партія" набирала 19% голосів, то зараз цей показник становить 16%. Натомість Консервативна партія Ріші Сунака змогла дещо укріпити свої позиції - 20% рейтингу проти 19% ще тиждень тому.

Лейбористи Кіра Стармера мають тотальну перевагу: за них готові голосувати 42% опитаних.