За останній рік у Франції різко зріс рівень расизму і нетерпимості

Французька комісія з прав людини заявила про "безпрецедентні масштаби".

За останній рік у Франції різко зросли расизм та нетерпимість.

Це відзначила у своєму щорічному звіті французька комісія з прав людини, передає Tagesschau.

Ситуація загострюється через війну в смузі Гази і поширення правих екстремістських ідей у публічному просторі, особливо перед парламентськими виборами у Франції.

Комісія заявила, що "масштаби безпрецедентні": так, кількість повідомлень про антисемітські та антиісламські дії зросла на 284% та 29%відповідно, інші види расистських дій зросли на 21%.

Посилення расистських настроїв може зрости через відповідну риторику лідера парламентських перегонів, ультраправого "Національного об'єднання". Їхня передвиборча програма обмеження прав іммігрантів у Франції.