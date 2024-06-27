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За останній рік у Франції різко зріс рівень расизму і нетерпимості

Французька комісія з прав людини заявила про "безпрецедентні масштаби".

За останній рік у Франції різко зріс рівень расизму і нетерпимості
Фото: http://nashkiev.ua

За останній рік у Франції різко зросли расизм та нетерпимість. 

Це відзначила у своєму щорічному звіті французька комісія з прав людини, передає Tagesschau

Ситуація загострюється через війну в смузі Гази і поширення правих екстремістських ідей у публічному просторі, особливо перед парламентськими виборами у Франції.

Комісія заявила, що "масштаби безпрецедентні": так, кількість повідомлень про антисемітські та антиісламські дії зросла на 284% та 29%відповідно, інші види расистських дій зросли на 21%.

Посилення расистських настроїв може зрости через відповідну риторику лідера парламентських перегонів, ультраправого "Національного об'єднання". Їхня передвиборча програма обмеження прав іммігрантів у Франції. 

  • Нещодавно 170 чинних і колишніх дипломатів Франції опублікували у Le Monde спільне звернення до французів, у якому закликали людей не голосувати за ультраправі сили.
  • Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю застеріг співгромадян від голосування за правих чи лівих екстремістів під час прийдешніх дострокових парламентських виборів. На думку глави держави, успіх цих партій може призвести аж до громадянської війни в країні.
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