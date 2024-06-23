У Франції понад півтори сотні дипломатів закликали громадян не голосувати за ультраправих

170 чинних і колишніх дипломатів Франції опублікували у Le Monde спільне звернення до французів, у якому закликали людей не голосувати за ультраправі сили, передає Le Figaro.

Так підписанти висловили стурбованість із приводу можливої перемоги "Національного об'єднання" і через ризик втручання інших держав у внутрішні справи країни.

"Ми бачили, як Росія вторглася до незалежних держав і за допомогою танків зруйнувала те, що гарантувало мир на європейському континенті. Ми бачили, як вона разом з іншими пояснювала, що наші демократії — це застарілі, декадентські моделі, приречені на швидке зникнення на користь авторитарних, жорстоких, імперіалістичних режимів. Ми бачили, як одні й ті ж люди сіють у наших демократичних країнах за допомогою пропаганди, брехні фермент розколу та ненависті, сподіваючись тим самим послабити наш суверенітет та наші свободи. Ми бачили, як тероризм уражає демократії, неліберальні режими обмежують плюралізм та свободу ЗМІ...", - наголосили підписанти.

Дипломати вказали на шкоду, яку несуть демократії праві політики і партії. Зокрема, підписанти згадали "серйозні нападки на інститути та плюралізм в Угорщині", США при Дональді Трампі, втрату міжнародного впливу Бразилії при Жаїрі Болсонару, а також Брекзит.

"Наші противники сприймуть перемогу ультраправих як ослаблення Франції та запрошення: до втручання у нашу національну політику, до агресивності проти Європи, зокрема, у військовому відношенні, до економічної васалізації Франції та континенту", — заявили дипломати.

Вони попередили про можливе розростання поділу, комунітаризму, расизму і антисемітизму.