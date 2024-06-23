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Міністр оборони Ізраїлю їде до США через проблему із затриманням постачання зброї

Затримки почалися чотири місяці тому, заявляє ізраїльська сторона.

Міністр оборони Ізраїлю їде до США через проблему із затриманням постачання зброї
Йоав Галант
Фото: EPA

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант їде до Вашингтона для переговорів на високому рівні через проблему зі скороченням постачань зброї, передає Bloomberg.

Нещодавно ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що хоча США надавали Ізраїлю підтримку від початку війни проти ХАМАС, але чотири місяці тому почалося "різке скорочення" постачань боєприпасів.

За словами Нетаньягу, перемовини з цього приводу тривали за зачиненими дверима. Але вони не принесли результатів, тому тепер про проблему говорять публічно. Минулого тижня глава ізраїльського уряду оприлюднив відеозвернення англійською мовою щодо затримання постачань, але Білий дім заперечив цей факт.

Галант має зустрітися з американським колегою Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб обговорити кроки, необхідні для досягнення цілей Ізраїлю у війні проти ХАМАС. Йдеться про поверненні заручників, а також заходи для досягнення стабільності у регіоні.

Член парламентського комітету із закордонних справ та оборони Аміт Халеві повідомив, що постачання зброї від США, які затримують, не є частиною пакету допомоги, а регулярними закупівлями зброї, за які Ізраїль уже заплатив Вашингтону.

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