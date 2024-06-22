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Польща розмірковує над закриттям двох останніх прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю

Причиною закриття переходів можуть стати "дії білоруської сторони".

Польща розмірковує над закриттям двох останніх прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що країна розмірковує над закриттям двох останніх прикордонних переходів на кордоні з Білоруссю, повідомляє DW. 

За його словами, причиною закриття переходів можуть стати "дії білоруської сторони". 

"Поки що ми вивчаємо питання, наскільки відчутно це буде для польської економіки", – сказав Сікорський в ефірі телеканалу TVN24.

Як відомо, наприкінці травня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про намір відновити загороджувальну смугу на кордоні з Білоруссю після нападу мігранта-нелегала з ножем на польського військовослужбовця. 

З початку 2024 року польські прикордонники зафіксували понад 15 000 спроб нелегального перетину кордону.

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