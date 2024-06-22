​У Литві хочуть заборонити поїздки до РФ тим, хто працює із секретною інформацією

Також під заборону підпадуть поїздки до Китаю та Білорусь.

Міністерство оборони Литви пропонує заборонити виїзд до Росії, Білорусі та Китаю особам, які працюють із секретною інформацією. За оцінками міністерства, таке обмеження торкнеться близько 56 тисяч людей.

Про це пише литовський мовник LRT.

Підготовлені Міноборони поправки до закону про державну та службову таємницю після схвалення Кабінету міністрів надійдуть на розгляд до Сейму.

Як повідомили у оборонному відомстві, проект спрямований на захист співробітників державних установ, яким видано дозвіл на роботу або доступ до секретної інформації від ворожої діяльності служб іноземних держав.

Це рішення викликане попередженнями розвідки про спроби вербування литовців, які можуть мати доступ до секретної інформації.

Національний центр кризового управління оголосив про заплановані заборони ще у вересні минулого року. Тоді Міноборони обіцяло до кінця року внести проект до уряду, але погодження нормативного акту зайняло час.

Уряд також має підготувати офіційний список країн, до яких заборонено поїздки. За інформацією Міноборони, він має включати ті ж країни, в які заборонено виїзд військовим чи держчиновникам, тобто Росію, Білорусь та Китай.