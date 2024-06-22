Комітет Червоного Хреста повідомив про обстріл свого офісу у Газі: 22 загиблих, 45 поранених

Армія оборони Ізраїлю не підтвердила, що удар було завдано саме їхніми військами.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що офіс організації у Смузі Гази зазнав обстрілу великокаліберною зброєю. Внаслідок цього постраждала не лише будівля, але й наметове містечко біженців, що розміщувалося поблизу.

Як пише BBC, 22 людей загинули, 45 були поранені. Контрольоване ХАМАСом міністерство охорони здоров'я Гази наводить ще більшу кількість жертв.

Речник Армії оборони Ізраїлю заявив, що, згідно з початковою оцінкою, "не було знайдено ознак, що удару завдали саме ізраїльські війська". Проте інцидент досі перебуває "на етапі аналізу та розслідування".