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Генсек ООН Гутерреш глибоко стурбований ескалацією напруженості між Ізраїлем і ліванською Хезболлою

Миротворці ООН працюють на місці, щоб зменшити напруженість.

Генсек ООН Гутерреш глибоко стурбований ескалацією напруженості між Ізраїлем і ліванською Хезболлою
Генсек ООН Гутерреш глибоко стурбований ескалацією напруженості між Ізраїлем і ліванською Хезболлою
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стурбований ескалацією напруженості між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою", і вважає, що люди регіону та люди світу не можуть дозволити собі, щоб Ліван став ще однією Газою.

Про це повідомляє Reuters.

"Один необдуманий крок - один прорахунок - може спровокувати катастрофу, яка виходить далеко за межі, і, чесно кажучи, за межі уяви", - сказав Гутерреш.

В свою чергу, місія Ірану в ООН заявила, що "Хезболла" має можливість захистити себе та Ліван від Ізраїлю. Вона попередила, що "можливо, настав час для самознищення цього незаконного режиму".

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Втім, Гутерреш запевнив, що миротворці ООН працюють на місці, щоб зменшити напруженість і допомогти запобігти помилкам.

Миротворчі сили ООН UNIFIL, а також неозброєні технічні спостерігачі, відомі як UNTSO, вже давно дислокуються на півдні Лівану для спостереження за бойовими діями вздовж лінії розмежування між Ліваном та Ізраїлем, відомої як “блакитна лінія”.

Генсек ООН наголосив, що негайна деескалація вкрай необхідна, і військового рішення немає.

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