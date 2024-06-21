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Сайти держустанов Румунії зазнали атаки проросійських хакерів

Національний директорат кібербезпеки зафіксував щонайменше 25 DDoS-атак.

Сайти держустанов Румунії зазнали атаки проросійських хакерів
Ноутбук
Фото: itar-tass.com

Низка сайтів державних установ Румунії зазнала кібератак із боку хакерських угруповань, пов'язаних із Росією.

Про це повідомив Національний директорат кібербезпеки Румунії (DNSC).

Нападки тривали з 17 по 21 червня. Зафіксували щонайменше 25 DDoS-атак.

Крім сайтів держустанов під приціл хакерів потрапили також сайти установ банківського, транспортного і телекомунікаційного секторів. Також нападу зазнав і сайт DNSC.

Національний директорат кібербезпеки попередив потенційні цілі проросійських хакерів про атаки. Серйозної шкоди ці напади не завдали, в окремих випадках були короткі періоди недоступності послуг на сайтах.

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