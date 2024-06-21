Сайти держустанов Румунії зазнали атаки проросійських хакерів

Низка сайтів державних установ Румунії зазнала кібератак із боку хакерських угруповань, пов'язаних із Росією.

Про це повідомив Національний директорат кібербезпеки Румунії (DNSC).

Нападки тривали з 17 по 21 червня. Зафіксували щонайменше 25 DDoS-атак.

Крім сайтів держустанов під приціл хакерів потрапили також сайти установ банківського, транспортного і телекомунікаційного секторів. Також нападу зазнав і сайт DNSC.

Національний директорат кібербезпеки попередив потенційні цілі проросійських хакерів про атаки. Серйозної шкоди ці напади не завдали, в окремих випадках були короткі періоди недоступності послуг на сайтах.