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Південна Корея зробила попереджувальні постріли після того, як військові КНДР знову перейшли кордон

Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.

Південна Корея зробила попереджувальні постріли після того, як військові КНДР знову перейшли кордон
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Південнокорейські солдати зробили попереджувальний постріл після того, як війська КНДР перетнули кордон між країнами, а потім відступили.

Про це пише Bloomberg.

Це вже третій подібний інцидент цього місяця на півострові.

“Кілька північнокорейців, які працювали в демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни, перетнули територію Південної Кореї в четвер і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами”, ‒ йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Інцидент стався через кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін завершив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї, де він і Кім Чен Ин досягли масштабної угоди про всеосяжну стратегічну співпрацю, згідно з якою країни прийдуть на допомогу одна одній у разі нападу.

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Напруга вздовж кордону, що розділяє півострів, зростала ще до візиту Путіна. За інформацією Сеулу, в останні місяці Північна Корея надсилає велику кількість військ у буферну зону для встановлення мін та протитанкових загороджень і ремонту доріг.

У травні Північна Корея надіслала через кордон сотні повітряних куль зі сміттям, заявляючи, що Південна Корея проводить наглядові польоти. Сеул у відповідь призупинив дію угоди з Північною Кореєю від 2018 року, яка була спрямована на зниження військової напруженості.

Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї
Фото: EPA/UPG
Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї

  • Дві Кореї розташували сотні тисяч військових і переважну частину своєї вогневої потужності біля кордону. Нещодавні події підвищують ризики швидкої ескалації невеликого інциденту, який може залучити близько 28 500 військовослужбовців США, дислокованих у Південній Кореї.
  • Фактичний кордон, відомий як Військова демаркаційна лінія (ВДЛ), проходить у межах демілітаризованої зони (ДЗ) шириною 4 кілометри, яка розділяє півострів. У той час як демілітаризовану зону легко виявити по рядах огорож з колючого дроту, демаркаційну лінію ідентифікувати важче, оскільки вона переважно відзначена невисокими мітками, які встановлені далеко один від одного.
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