У Естонії майже 60% українських біженців працездатного віку знайшли роботу

Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 30 тисяч біженців із України.

Майже 60 відсотків українських біженців працездатного віку, які знайшли тимчасовий захист у Естонії, знайшли роботу. Цьому сприяло вивчення естонської мови та організація побуту.

Про це пише естонський мовник ERR.

Загалом тимчасовий захист в Естонії отримали майже 30 тисяч біженців війни з України, з них близько 20 тисяч – це люди працездатного віку віком 20-64 роки.

У Міністерстві економіки та комунікацій Естонії відзначили, що українці стають дедалі активнішими на ринку праці, тому що вони врегулювали свої трудові відносини, повсякденне життя та плани на майбутнє.

Близько 40 відсотків українців займаються простими роботами, майже чверть з них працюють у промисловості. Це частково пов'язане з тим, що освіта, отримана в Україні, не відповідає вимогам Естонії.

Паралельно організовується безперервна освіта.

Як йдеться у матеріалі, найкращим прикладом є ті медичні працівники, чия кваліфікація вважалася недостатньою для того, щоб розпочати роботу в Естонії.

"Тартуський університет наук про здоров'я надав їм однорічну програму вирівнювання або вирівнювання. Люди почали досить активно вдосконалювати свої знання та навички та паралельно вивчали естонську мову", – зазначили у естонському міінстерстві.

Також знизився рівень безробіття українців. Нині зареєстровано близько 3100 українців, що становить шість з половиною відсотків усіх безробітних в Естонії.