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У Естонії майже 60% українських біженців працездатного віку знайшли роботу

Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 30 тисяч біженців із України.

У Естонії майже 60% українських біженців працездатного віку знайшли роботу
Українська біженка, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Майже 60 відсотків українських біженців працездатного віку, які знайшли тимчасовий захист у Естонії, знайшли роботу. Цьому сприяло вивчення естонської мови та організація побуту.

Про це пише естонський мовник ERR.

Загалом тимчасовий захист в Естонії отримали майже 30 тисяч біженців війни з України, з них близько 20 тисяч – це люди працездатного віку віком 20-64 роки. 

У Міністерстві економіки та комунікацій Естонії відзначили, що українці стають дедалі активнішими на ринку праці, тому що вони врегулювали свої трудові відносини, повсякденне життя та плани на майбутнє.

Близько 40 відсотків українців займаються простими роботами, майже чверть з них працюють у промисловості. Це частково пов'язане з тим, що освіта, отримана в Україні, не відповідає вимогам Естонії. 

Паралельно організовується безперервна освіта.

Як йдеться у матеріалі, найкращим прикладом є ті медичні працівники, чия кваліфікація вважалася недостатньою для того, щоб розпочати роботу в Естонії. 

"Тартуський університет наук про здоров'я надав їм однорічну програму вирівнювання або вирівнювання. Люди почали досить активно вдосконалювати свої знання та навички та паралельно вивчали естонську мову", – зазначили у естонському міінстерстві. 

Також знизився рівень безробіття українців. Нині зареєстровано близько 3100 українців, що становить шість з половиною відсотків усіх безробітних в Естонії.

  • Населення Естонії протягом минулого року зросло лише завдяки імміграції українців. За даними статистики, у країні проживає понад 60 000 громадян України, що становить 4,4 відсотка населення.
  • Кількість українських біженців в Естонії почала знижуватися. З початку війни до країни прибули майже 160 000 українських біженців, з них 70 000 перебралися далі до інших країн.
  • За даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року 4,3 мільйони українців, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС. 
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