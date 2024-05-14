​Українці у Естонії становлять 4,4% від населення країни

Населення Естонії протягом минулого року зросло лише завдяки імміграції українців. За даними статистики, у країні проживає понад 60 000 громадян України, що становить 4,4 відсотка населення.

Про це пише ERR.

"Станом на початок 2024 року в Естонії проживає 60 414 громадян України, що становить 4,4 відсотка населення. З них 44 480 або три чверті (73 відсотків) прибули до Естонії з 2022 року", – зазначили у депертаменті статистики Естонії.

За даними, на початок 2024 року в Естонії проживало 1 374 687 осіб. У 2023 році кількість народжених була історично низькою, а природний приріст був від’ємним, але населення зросло завдяки імміграції.

Найбільше на приріст населення вплинули українці, які другий рік поспіль прибувають до Естонії за підтримки імміграції. Проте уточнюють, що люди, які отримали тимчасовий захист, відображаються в населенні лише в тому випадку, якщо вони постійно оселилися в Естонії.

"Половину іммігрантів становили люди з українським громадянством, з них 13 082 залишилися в Естонії назавжди. За рік кількість іммігрантів з українським громадянством зменшилася в два з половиною рази", – йдеться у повідомленні. У Деррждепі статистики зазначають, що помітно скоротилася як імміграція, так і еміграція російських громадян. Міграційне сальдо росіян скоротилося з 1335 минулого року до 424.