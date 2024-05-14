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Трамп переміг в опитуваннях у 5 ключових штатах, Байден - в одному

Долю виборів у США зазвичай вирішують лише кілька штатів, які не мають історичних вподобань.

Трамп переміг в опитуваннях у 5 ключових штатах, Байден - в одному
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Дональд Трамп є лідером електоральних симпатій у більшості американських штатів, які називають "тими, що коливаються" чи "полями битви" - в них немає історичної переваги Республіканської або Демократичної партії. Зазвичай саме вони вирішують долю виборів. 

За повідомленням The Guardian, останні опитування свідчать про впевнену перевагу експрезидента у Джорджії та Неваді - 10 та 12 відсотків над Джо Байденом відповідно. В Аризоні та Мічигані мільярдер випередив суперника на 7%, а у Пенсильванії на три пункти. Єдиний з шести штатів, охоплених дослідженням, де більшість опитаних підтримали чинного господаря Білого дому - це Вісконсин.

Крім Джорджії та Невади, в усіх інших штатах відрив одного з кандидатів потрапляє у вікно статистичної помилки. 

Роберт Кеннеді-молодший, який балотується як незалежний кандидат, набирає до 10% голосів. Соціологи відзначають, що він "відтягує" прихильників обох ключових партій приблизно порівну.

  • У загальнонаціональному опитуванні все ще лідирує Байден - він має 1% переваги.
  • У США через непряму систему виборів можлива ситуація, коли кандидат перемагає, не отримавши більшість голосів загалом по країні. 

  

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