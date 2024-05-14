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Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну

Голова британського МЗС та експрезидент США обговорювали угоду між Україною та Росією, що не відповідає офіційній позиції Лондона.

Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Девід Кемерон і Дональд Трамп
Фото: Politico

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон та колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Флориді говорили про укладення мирної угоди між Україною та Росією. Запис розмови, як повідомляє видання Politico, потрапив до ЗМІ.

На ньому Кемерон говорить, що військова допомога має на меті утримання Україною лінії фронту для того, щоб у Трампа виникли "найкращі умови для договору", яку він ініціюватиме "як президент у січні 2025 року".

Така позиція не відповідає офіційним заявам Лондона, який говорив про підтримку військової перемоги України над Росією.

Речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака у понеділок заявив, що позиція уряду не змінилася: Путін повинен зазнати поразки, а Україна може розраховувати на підтримку "стільки, скільки буде потрібно".

Сам Сунак теж прокоментував ситуацію, зазначивши, що не читав про злитий запис розмови свого міністра з кандидатом у президенти США. Прем'єр запевнив, що "інвестиції в безпеку України є інвестиціями у нашу власну безпеку". 

 

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