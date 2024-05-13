США виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів, - Салліван

Найближчими днями США оголосять про новий пакет допомоги Україні зі складів американської армії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"І в нас буде ще один пакет PDA в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок, усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше", – сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він додав, що частина озброєння з пакета, про який оголосили 10 травня, прибуде на поле бою "цього тижня".
Салліван запевнив, що США намагаються постачати зброю в Україну інтенсивно, але це не означає, що пакети військової допомоги будуть оголошуватись щотижня.
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Президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.
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За даними Міністерства оборони США, у пакет допомоги увійшли: одаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; одаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS; ракети Stinger; бладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами; одаткові HIMARS та боєприпаси;артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм.