США виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів, - Салліван

Частина озброєння з оголошеного 10 травня пакета допомоги прибуде на поле бою "цього тижня".

Найближчими днями США оголосять про новий пакет допомоги Україні зі складів американської армії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"І в нас буде ще один пакет PDA в найближчі дні, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи поставок, усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, й ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше", – сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він додав, що частина озброєння з пакета, про який оголосили 10 травня, прибуде на поле бою "цього тижня".

Салліван запевнив, що США намагаються постачати зброю в Україну інтенсивно, але це не означає, що пакети військової допомоги будуть оголошуватись щотижня.

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.