Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
ГоловнаПолітика

Умєров і Сирський обговорили зі старшим директором з питань Європи в Раді нацбезпеки США потреби ЗСУ

Також колеги обговорили ситуацію на полі бою та реформування української армії.

Умєров і Сирський обговорили зі старшим директором з питань Європи в Раді нацбезпеки США потреби ЗСУ
Рустем Умєров-Олександр Сирський
Фото: Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися у Києві з директором Головного управління з питань Європи Ради національної безпеки США Майклом Карпентером. Основними темами для обговорень стали потреби ЗСУ та ситуація на полі бою.

Про це повідомив глава міноборони України Рустем Умєров у Facebook.

"Разом із Головнокомандувачем Олександром Сирським детально поінформували щодо ситуації на полі бою. Обговорили поточну ситуацію на полі бою і потреби Збройних сил України в озброєнні та амуніції. Протиповітряна оборона, далекобійна зброя та артилерія – залишаються ключовими елементами стримування агресора", – наголосив Рустем Умєров. 

Сторони також проаналізували стратегічні питання щодо розвитку української армії та реформування оборонного сектору України.

Умєров висловив вдячність американському народу та уряду за їхню підтримку у боротьбі проти Росії. 

"Вірю, що спільні зусилля допоможуть завершити цю війну, а наша співпраця буде ключовою на шляху України до членства в Євросоюзі та НАТО", – додав міністр оборони.

  • Напередодні посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила про візит до Києва старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies