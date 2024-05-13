Умєров і Сирський обговорили зі старшим директором з питань Європи в Раді нацбезпеки США потреби ЗСУ

Також колеги обговорили ситуацію на полі бою та реформування української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися у Києві з директором Головного управління з питань Європи Ради національної безпеки США Майклом Карпентером. Основними темами для обговорень стали потреби ЗСУ та ситуація на полі бою.

Про це повідомив глава міноборони України Рустем Умєров у Facebook.

"Разом із Головнокомандувачем Олександром Сирським детально поінформували щодо ситуації на полі бою. Обговорили поточну ситуацію на полі бою і потреби Збройних сил України в озброєнні та амуніції. Протиповітряна оборона, далекобійна зброя та артилерія – залишаються ключовими елементами стримування агресора", – наголосив Рустем Умєров.

Сторони також проаналізували стратегічні питання щодо розвитку української армії та реформування оборонного сектору України.

Умєров висловив вдячність американському народу та уряду за їхню підтримку у боротьбі проти Росії.

"Вірю, що спільні зусилля допоможуть завершити цю війну, а наша співпраця буде ключовою на шляху України до членства в Євросоюзі та НАТО", – додав міністр оборони.