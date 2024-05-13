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Зеленський скоординував позиції з прем'єром Канади перед Самітом миру у Швейцарії

Участь Канади у Саміиі миру є важливою.

Зеленський скоординував позиції з прем'єром Канади перед Самітом миру у Швейцарії
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провір телефонну розмову із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Прем’єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн. Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому", – ідеться у повідомленні. 

Також дипломати обговорили ситуацію на фронті та продовження оборонної підтримки.

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