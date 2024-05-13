Зеленський скоординував позиції з прем'єром Канади перед Самітом миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провір телефонну розмову із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
"Прем’єр-міністр Канади підтвердив свою участь у Саміті миру, тож ми скоординували наші позиції перед ним та спільну роботу із залучення інших країн. Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення примусово переміщених українських дітей. Її участь у Саміті миру принципово важлива для повернення тисяч людей додому", – ідеться у повідомленні.
Також дипломати обговорили ситуацію на фронті та продовження оборонної підтримки.
- Раніше Джастін Трюдо підтвердив свою участь у Саміті Миру в мережі "Х".