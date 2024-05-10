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Зеленський запросив президента Аргентини на Саміт миру

"Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки", - 

Зеленський запросив президента Аргентини на Саміт миру
Володимир Зеленський і Хав’єр Мілей
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.

За словами Зеленського, він підтримує постійний зв’язок із Мілеєм. 

"Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися", - зауважив глава держави.

Зеленський і Мілей також обговорили двосторонні відносини. Президент додав, що у травні Аргентину відвідає українська делегація. "Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн", - додав глава держави.

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