Зеленський запросив президента Аргентини на Саміт миру

"Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки", -

Володимир Зеленський запросив президента Аргентини Хав’єра Мілея на Саміт миру.

За словами Зеленського, він підтримує постійний зв’язок із Мілеєм.

"Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися", - зауважив глава держави.

Зеленський і Мілей також обговорили двосторонні відносини. Президент додав, що у травні Аргентину відвідає українська делегація. "Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн", - додав глава держави.