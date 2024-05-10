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Шмигаль зустрівся з президенткою Словаччини

"З перших днів російського повномасштабного вторгнення пані Чапутова стала одним із лідерів міжнародної підтримки України", - заявив глава українського уряду.

Шмигаль зустрівся з президенткою Словаччини
Зузана Чапутова і Денис Шмигаль
Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 травня зустрівся у Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

За словами Шмигаля, він відзначив ініціативу словацької громадськості зі збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. "Вдалося зібрати понад 4 млн євро. Це демонструє міцну дружбу та солідарність між нашими народами", - сказав глава уряду.

На зустрічі лідери обговорили війну в Україні і формулу миру. Шмигаль відзначив, що "з перших днів російського повномасштабного вторгнення пані Чапутова стала одним із лідерів міжнародної підтримки України".

  • Нині Чапутова, яка прибула в Україну із прощальним візитом, анонсувала "гарні новини про допомогу Словаччини".
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