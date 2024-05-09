Зеленський: Президент Чехії підтвердив участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів телефонну розмову з главою Чехії Петром Павелом.
За словами Зеленського, лідери держав обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських бійців.
"Подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України. Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зауважив Президент.
Зеленський зазначив, що Павел підтвердив свою участь у Саміті миру.
- 8 травня свою участь у Саміті миру підтвердили генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, глава уряду Данії Метте Фредеріксен і канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
- 9 травня про свою участь у саміті оголосила Молдова.
- Уряд Швейцарії, як відомо, проведе дводенний Глобальний саміт миру 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люце.