Зеленський: Президент Чехії підтвердив участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів телефонну розмову з главою Чехії Петром Павелом.

За словами Зеленського, лідери держав обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських бійців.

"Подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України. Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зауважив Президент.

Зеленський зазначив, що Павел підтвердив свою участь у Саміті миру.