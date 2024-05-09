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Зеленський: Президент Чехії підтвердив участь у Саміті миру

Лідери держав обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських бійців.

Зеленський: Президент Чехії підтвердив участь у Саміті миру
Володимир Зеленський і Петр Павел
Фото: Х/ Petr Pavel

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів телефонну розмову з главою Чехії Петром Павелом

За словами Зеленського, лідери держав обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських бійців.

"Подякував за чеську ініціативу із придбання снарядів для України. Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зауважив Президент.

Зеленський зазначив, що Павел підтвердив свою участь у Саміті миру.

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