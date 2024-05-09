«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
В "Укренерго" запровадили аварійні відключення світла для бізнесу
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаПолітика

Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів

Документ посилює відповідальність і за інші військові правопорушення.

Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів
Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема йдеться про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації. 

Про прийняття законопроєкту в цілому повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“Парламент проголосував в цілому 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За – 256. Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення- зробили. Багато негативних норм прибрали”, – написав нардеп.

Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що законопроєкт пропонує:

  • нові статті щодо відповідальності про порушення військового обліку
  • збільшено строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання
  • введення кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Пропонуються збільшення розмірів штрафів і тривалості адміністративного затримання (до 3 років), які перевищують стандарти навіть кримінального законодавства.

Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна – 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше).

Порушників зможуть затримувати на термін до трьох діб.

Тепер санкції за порушення військового обліку жорсткіші, ніж за деякі військові правопорушення – наприклад, за дезертирство.

До ІІ читання було пом'якшено деякі статті, зокрема стосовно адміністративних стягнень. Наприклад, за порушення правил військового обліку штрафи тепер становлять 200-300 мінімумів, а за порушення законодавства про оборону і мобілізацію – 300-500 мінімумів. 

Законопроєкт може призвести до блокування рахунків і майна, якщо суми штрафів можуть бути занадто великими для громадян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies