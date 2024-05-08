Сійярто вважає “божевільним” створення фонду НАТО для допомоги Україні

Речник уряду Угорщини раніше також висловився подібним чином.

Угорщина не братиме участі в довгостроковому плані НАТО щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск”, - зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Раніше речник уряду Угорщини Золтан Ковач також повідомив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які “можуть наблизити альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну”.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Києва ініціював створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що союзники по НАТО домовляться про довгострокове фінансування України до липня.