Дмитро Кулеба про 100-мільярдний фонд НАТО для України: При нинішній моделі фінансування - нуль шансів

Україна підтримує ініціативу генсека НАТО Єнса Столтенберга утворити багаторічний фонд для допомоги Києву в розмірі 100 млрд доларів, але шансів на те, що такий фонд запрацює при нинішній моделі фінансування - нуль.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після засідання Ради Україна-НАТО 4 квітня, передає "Європейська правда".

Сумніви, зокрема, полягають у тому, що блок не може зібрати для Києва пів мільярда доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.

"Тобто в нинішній моделі фінансування шансу в цієї ініціативи нуль. Бо вони 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 мільярдів збирати у нинішній моделі. Але якщо вдасться вирахувати формулу участі кожного в обов'язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", – сказав глава МЗСУ.

Кулеба пояснив, що внесок членів НАТО у фонд для підтримки України мали б розподілити рівномірно між ними, бо зараз лише невелика група країн Альянсу надає зброю Києву.