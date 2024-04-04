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Дмитро Кулеба про 100-мільярдний фонд НАТО для України: При нинішній моделі фінансування - нуль шансів

Альянс не може досі зібрати пів мільярд євро для підтримки Києва.

Дмитро Кулеба про 100-мільярдний фонд НАТО для України: При нинішній моделі фінансування - нуль шансів
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України у Facebook

Україна підтримує ініціативу генсека НАТО Єнса Столтенберга утворити багаторічний фонд для допомоги Києву в розмірі 100 млрд доларів, але шансів на те, що такий фонд запрацює при нинішній моделі фінансування - нуль.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після засідання Ради Україна-НАТО 4 квітня, передає "Європейська правда".

Сумніви, зокрема, полягають у тому, що блок не може зібрати для Києва пів мільярда доларів на рік у межах Комплексного пакета допомоги.

"Тобто в нинішній моделі фінансування шансу в цієї ініціативи нуль. Бо вони 500 мільйонів не можуть зібрати, а так їм треба буде 20 мільярдів збирати у нинішній моделі. Але якщо вдасться вирахувати формулу участі кожного в обов'язковому порядку у фінансуванні, тоді ця ідея має право на існування і шанс на реалізацію", – сказав глава МЗСУ.

Кулеба пояснив, що внесок членів НАТО у фонд для підтримки України мали б розподілити рівномірно між ними, бо зараз лише невелика група країн Альянсу надає зброю Києву.

  • Днями з'явилася інформація, що Єнс Столтенберг пропонує створити фонд для підтримки України протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
  • Пропозицію генсека НАТО підтримали вже, зокрема, Канада, Польща, Німеччина і Латвія.
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