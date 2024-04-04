Клименко: 25% української території забруднено вибухонебезпечними предметами

Внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації станом на зараз близько 25% території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Найбільш щільно заміновані деокуповані регіони.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Interfax-Україна.

Міністр зазначив, що на деокупованих територіях стабілізаційні заходи починаються саме із розмінування, зокрема, очищують від небезпечних предметів населені пункти, щоб якомога швидше повернути туди органи влади, відновити роботу підприємств, діяльність об’єктів критичної інфраструктури тощо. Також в пріоритеті сільськогосподарські землі.

Клименко розповів, що зараз готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено ДСНС.

За словами Клименка, зараз ДСНС щоденно залучає до розмінування близько 400 одиниць різної техніки. Із завершенням зими та стабілізацією погоди відновили роботу машин механізованого розмінування. Таких є 37, і один день роботи такої машини дорівнює 100 днів роботи вручну. Проте на нинішньому етапі, потрібно ще щонайменше 30 одиниць такої техніки,причому і для перевезення вже вилучених вибухонебезпечних предметів.

Крім машин у розмінуванні також використовують дрони для обстеження потенційно забруднених територій та космічні знімки.

Зараз у структурі МВС (ДСНС, і в Нацполіції та Національній гвардії) близько 2 тисяч саперів, проте планують їх кількість збільшити до 2800.

Як наголосив глава МВС, зараз у ДСНС діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, де також навчають і саперів. За минулий рік там підготували майже 1000 фахівців з розмінування.

"За ці два роки наші фахівці вже виявили та знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів. І попереду ще вистачить роботи на роки", – додав Клименко.

Він нагадав, що під час проведення розмінувань загинув 21 працівник ДСНС. Ще 87 піротехніки отримали поранення, виконуючи завдання із розмінування території. Також 289 цивільних осіб загинуло внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, з них 15 дітей.

За словами міністра, у розмінуванні багато допомагає Японія, з якою є декілька напрямків співпраці: спеціальне обладнання, транспортні засоби, екіпірування саперів. Також Японія допомагає готувати фахівців.

"Своєю чергою МВС робить повністю прозорим процес використання цієї допомоги. Ми знаємо, де яка одиниця техніки працює, як використовується те чи інше обладнання. Це не лише про облік і контроль. Це про довіру наших партнерів і їхнє бажання продовжувати допомагати Україні", – додав Клименко.