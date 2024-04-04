У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та били. Крім того, бандити погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.

Служба безпеки і Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники вимагали гроші з представників малого бізнесу. Для цього провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли «рахунок» потерпілим.

У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та відвозили до підвалу, який був переобладнаний під катівню.

Там людей прив’язували до стільця та періодично били, погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» грошей з місцевого ІТ-підприємця. Фігуранти вимагали кошти як «компенсацію» за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші.

За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури.

У результаті він погодився заплатити і відправив частину суми у криптовалюті. Щоб сплати «залишок», він мав звернутися по допомогу до своїх родичів.

Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких допоки він не зібрав усю суму.

За даними слідства, рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.

Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника.

За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

⁠ст. 189 (вимагання);

⁠ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ повідомила, що у прифронтовому регіоні рекетири вимагали гроші у підприємців за “безперешкодну” діяльність. Якщо погрози не спрацьовували, бандити викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били.