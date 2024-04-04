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В Україні стартувала інформаційна кампанія ООН про мінну небезпеку

Проєкт проходитиме у три етапи, перший вже стартував.

В Україні стартувала інформаційна кампанія ООН про мінну небезпеку
Фото: Центр нацспротиву

ООН оголосила про початок кампанії з інформування населення України про небезпеку, яку несуть міни та вибухонебезпечні об’єкти, а також заохочення громадян до безпечної поведінки.

Ініціативу реалізовують Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні та BBC Media Action за підтримки Уряду Японії.

Кампанію розробили у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та ключовими неурядовими організаціями у цій сфері. Вона має на меті охопити все населення України. 

Особливу увагу приділять вразливим категоріям населення та регіонам, що мають підвищену кількість нещасних випадків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами.

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Цей проєкт має з декілька етапів, зокрема:

  • поширення освітніх матеріалів з мінної небезпеки та контенту для сприяння безпечній поведінці;
  • посилення спроможності місцевих медіа самостійно створювати подібні матеріали;
  • дослідження про поведінку населення та їхнє сприйняття матеріалів з мінної небезпеки для розробки ефективних інформаційних кампаній у майбутньому.

Перший етап кампанії розпочався у грудні 2023 року, а активне поширення освітніх матеріалів через різні канали, такі як телебачення, радіо, соціальні мережі та зовнішню рекламу – за планом стартуватиме у червні 2024 року. 

Наразі проєкт перебуває на стадії загальнонаціонального опитування, розробки матеріалів та роботи з місцевими ЗМІ. Зокрема, 13 журналістів із Миколаївської та Донецької областей нещодавно завершили тренінги з комунікацій для соціальних та поведінкових змін і надалі отримуватимуть консультації від галузевих експертів.

Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє наголосив на відданості програми справі мінної безпеки в Україні. “UNDP усебічно сприяє підвищенню рівня безпеки людей в Україні. Ми працюємо у різних напрямках у сфері мінної безпеки: як у наданні населенню необхідної інформації задля зменшення ризиків ушкоджень та збереження життя; так і в підтримці зусиль з розмінування”, – сказав він. 

Андрій Даник, який тимчасово виконує обов’язки Голови ДСНС, наголосив на важливості проведення просвітницької роботи з населенням. “Інформування про небезпеку вибухонебезпечних предметів є надзвичайно важливим для зменшення кількості жертв серед цивільного населення, яке, на жаль, є надзвичайно вразливим. У найбільш забруднених мінами районах України навіть повсякденна діяльність несе в собі ризики”, − додав очільник надзвичайників.

Він додав, що найефективніший спосіб запобігти жертвам – це інформувати та навчати населення, щоб воно уникало ризикованої поведінки, особливо коли йдеться про найбільш заміновані зони України.

  • Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн світу. За два роки від початку повномасштабної війни наземні міни – разом з нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими вибухонебезпечними наслідками війни – потенційно забруднили майже третину території України. 
  • За даними ДСНС на початок квітня 2024 року, від нещасних випадків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, загинуло 295 осіб і 663 отримало травми. 
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