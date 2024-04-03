Парламент Норвегії отримав погрозу про замінування

Поліція посилила охорону навколо будівлі, але депутати продовжили роботу.

Парламент Норвегії отримав сьогодні погрозу у замінуванні, поліція посилила охорону навколо будівлі, перекривши прилеглі вулиці, пише Reuters.

Відвідувачів попросили залишити приміщення, але члени парламенту продовжили свою роботу, зокрема тривала “Година для запитань міністрів”.

“Ми на місці події з кількома патрулями, щоб охороняти парламент і запобігати можливим інцидентам. Наразі у нас немає інформації про те, що існує загроза третім сторонам”, − зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили металеві бар'єри, щоб заблокувати доступ до будівлі законодавчого органу у центрі Осло. Зазвичай охорона норвезького парламенту “скромніша”. Зазначимо, Поліція в Норвегії зазвичай не носить зброї.