СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
СБУ і ГУР атакували один із найбільших НПЗ Росії, – джерела
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Запрацював Міжнародний реєстр збитків від війни РФ. Українці можуть подавати заяви через "Дію" (оновлено)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
Ексрадника Офісу президента підозрюють у привласненні коштів Укрзалізниці (доповнено)
ГоловнаСвіт

Парламент Норвегії отримав погрозу про замінування

Поліція посилила охорону навколо будівлі, але депутати продовжили роботу.

Парламент Норвегії отримав погрозу про замінування
Фото: EPA/UPG

Парламент Норвегії отримав сьогодні погрозу у замінуванні, поліція посилила охорону навколо будівлі, перекривши прилеглі вулиці, пише Reuters.

Відвідувачів попросили залишити приміщення, але члени парламенту продовжили свою роботу, зокрема тривала “Година для запитань міністрів”.

“Ми на місці події з кількома патрулями, щоб охороняти парламент і запобігати можливим інцидентам. Наразі у нас немає інформації про те, що існує загроза третім сторонам”, − зазначили у поліції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Правоохоронці встановили металеві бар'єри, щоб заблокувати доступ до будівлі законодавчого органу у центрі Осло. Зазвичай охорона норвезького парламенту “скромніша”. Зазначимо, Поліція в Норвегії зазвичай не носить зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies