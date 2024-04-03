Rolexgate: у Перу шість міністрів пішли з посад, а депутати подали запит на відсторонення президентки Болуарте

Шість міністрів уряду президентки Перу Діни Болуарте пішли у відставку, пише France24.

Кадрові зміни відбуваються на тлі політичної кризи, викликаної розслідуванням щодо ймовірного незаконного збагачення Болуарте, пов’язаного з елітними годинниками.

Кілька днів тому правоохоронці провели обшук кватири президентки. Після цього депутати подали до парламенту запит на відсторонення її з посади через “постійну моральну недієздатність”. Для усунення президентки потрібно 87 голосів з 130. Наразі п’ять партій, які разом мають 54 голоси, підтримали очільницю країни.

Проти Болуарте проводиться попереднє розслідування за нібито нерозголошеної колекції розкішних годинників після того, як вона стала віцепрезиденткою і міністеркою соціального залучення в липні 2021 року, а потім президенткою у грудні 2022.

Законодавці у своєму запиті на усунення її з посади посилаються на розслідування, а також на проблеми в країні, зокрема зростання злочинності.

Болуарте заперечує звинувачення у незаконному збагаченні.

Минулої п’ятниці озброєні поліцейські зламали вхідні двері будинку Болуарте тараном у пошуках годинників Rolex. Цей рейд став першим випадком в історії Перу, коли поліція силою увійшла в будинок чинного президента.

Розслідування почалося в середині березня після того, як в телешоу показали Болуарте з годинником Rolex, який в Перу коштує до 14 000 доларів. Пізніше в інших телешоу згадувалося принаймні ще про два таких елітні годинники.

Болуарте, 61-річна юристка, була скромною окружною чиновницею до того, як у липні 2021 року прийшла до уряду тодішнього президента Педро Кастільйо з місячною зарплатою сумою 8136 доларів. Пізніше Болуарте обійняла посаду президента з нижчою зарплатою у 4200 доларів. Незабаром після цього вона почала демонструвати розкішні Rolex.