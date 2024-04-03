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Washington Post: США говорили РФ, що теракт може відбутися саме в "Crocus Hall"

Видання стверджує, що Вашингтон не просто попереджав про атаку, але й називав потенційні місця. 

Washington Post: США говорили РФ, що теракт може відбутися саме в "Crocus Hall"
Фото: WP

Американська газета The Washington Post стверджує, що попередження, яке США зробили на адресу Росії щодо загрози теракту перед подіями у підмосковному "Crocus City Hall", містило конкретну вказівку на концертну залу як на потенційне місце атаки. 

Таким чином журналісти спростовують заяви Кремля про те, що Штати нібито дали "надто загальну інформацію", яка не дозволила б запобігти нападу бойовиків "Ісламської держави" на цивільних.

Як пишуть у виданні, "факт, про який раніше не повідомлялося, а саме чітка вказівка США на те, що теракт може відбутися саме у Crocus City Hall, змушує ставити питання, чому ж російська влада не посилила заходи безпеки у цій будівлі". 

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